Москва7 июнВести.Открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину является откровенным оскорблением. Таким мнением поделился подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
По его словам, реакция Москвы на письмо должна была стать дополнительным оправданием для Европы и США, чтобы продолжать отправку военной техники на Украину и участвовать в конфликте, в котором Запад "никогда не сможет победить".
Там [в письме] не было ни малейшего искреннего желания вступать в переговоры на взаимовыгодных условиях. Было совершенно очевидно, что это лишь откровенное оскорбление, призванное ужесточить позицию Россиинаписал Дэвис в соцсети X
Между тем российский лидер заявил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков показывал опубликованное накануне открытое письмо главы киевского режима. Путин подчеркнул, что оно написало с "элементами хамства".