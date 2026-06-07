Москва7 июн Вести.Открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину является откровенным оскорблением. Таким мнением поделился подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

По его словам, реакция Москвы на письмо должна была стать дополнительным оправданием для Европы и США, чтобы продолжать отправку военной техники на Украину и участвовать в конфликте, в котором Запад "никогда не сможет победить".

Там [в письме] не было ни малейшего искреннего желания вступать в переговоры на взаимовыгодных условиях. Было совершенно очевидно, что это лишь откровенное оскорбление, призванное ужесточить позицию России написал Дэвис в соцсети X

Между тем российский лидер заявил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков показывал опубликованное накануне открытое письмо главы киевского режима. Путин подчеркнул, что оно написало с "элементами хамства".