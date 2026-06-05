Москва5 июн Вести.Открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского представляет собой несколько страниц хамства. Об этом журналистам заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он напомнил, что на одно из предложений из этого письма Москва уже давно дала ответ.

Несколько страниц хамства и в конце одно предложение, на которое российская сторона уже давно дала ответ сказал Ушаков

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков показывал ему опубликованное накануне открытое письмо Зеленского. Российский лидер подчеркнул, что оно не способствует переговорам, а также содержит в себе элементы хамства.