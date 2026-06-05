Москва5 июн Вести.Открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину содержит лишь хамство, но никак не предложения по достижению компромисса, заявил в колонке для портала KP.RU военкор Александр Коц.

По какой-то причине, добавил Коц, Зеленский возомнил себя субъектом международной политики, хотя "выше уровня объекта" так и не поднялся.

На переговоры не зовут в такой хамской и ультимативной манере. В большой политике должны быть чувства такта и меры. Зеленскому они незнакомы. У него отсутствует "центр сытости". В таких предложениях должен быть хотя бы какой-то намек на компромисс написал военкор

Ранее помощник президента России Владимир Мединский назвал письмо Зеленского слабым с литературной точки зрения текстом. Политическую подоплеку и содержание письма при этом он обсуждать отказался.