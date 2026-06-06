"Клоунская выхода": на ПМЭФ высказались о письме Зеленского Советник президента РФ Кобяков назвал письмо Зеленского клоунской выходкой

Москва6 июн Вести.Советник президента России Антон Кобяков на итоговом пресс-брифинге Петербургского международного экономического форума высказался об открытом письме Владимира Зеленского.

По его мнению, глава киевского режима таким образом решил привлечь к себе внимание.

В общем-то кроме как клоунской выходкой это не назовешь отметил Кобяков

Он посчитал письмо Зеленского хамским, добавив, что "вежливые люди это игнорируют".

У нас вообще в традиции подметные письма не читают сказал помощник президента РФ

4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину. Глава киевского режима в хамской манере предложил российскому лидеру начать прямые переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Позже Путин заявил, что открытое письмо Зеленского является не попыткой создать условия для личной встречи, а желанием сформировать ситуацию, когда встреча невозможна.