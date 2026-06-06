Москва6 июнВести.Советник президента России Антон Кобяков на итоговом пресс-брифинге Петербургского международного экономического форума высказался об открытом письме Владимира Зеленского.
По его мнению, глава киевского режима таким образом решил привлечь к себе внимание.
В общем-то кроме как клоунской выходкой это не назовешьотметил Кобяков
Он посчитал письмо Зеленского хамским, добавив, что "вежливые люди это игнорируют".
У нас вообще в традиции подметные письма не читаютсказал помощник президента РФ
4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину. Глава киевского режима в хамской манере предложил российскому лидеру начать прямые переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Позже Путин заявил, что открытое письмо Зеленского является не попыткой создать условия для личной встречи, а желанием сформировать ситуацию, когда встреча невозможна.