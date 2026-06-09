Небензя: Зеленскому следовало отменить указ о запрете на диалог с президентом РФ

Небензя в ООН назвал письмо Путину от Зеленского "неуклюжей провокацией" Небензя: Зеленскому следовало отменить указ о запрете на диалог с президентом РФ

Москва9 июн Вести.Открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину является неуклюжей провокацией, призванной сорвать переговоры, а не мирной инициативой, с властями Украины сейчас разговаривать не о чем, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Трансляция его выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, созванном по запросу Запада, велась на сайте международной организации.

Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо Зеленского президенту России Путину, которое является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта сказал Небензя

Обращаясь к Зеленскому, дипломат подчеркнул, что, прежде чем писать подобные письма, украинскому политику следовало сначала отменить собственный указ, запрещающий ему вести переговоры с президентом России.

Говоря о возможности диалога с Киевом по мирному урегулированию конфликта, постпред РФ отметил, что "с режимом Зеленского, в открытую вставшего на путь терроризма, сейчас [Москве] разговаривать не о чем".

4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране для завершения конфликта.

Со своей стороны, Путин заявил, что письмо содержало "элементы хамства" и представляло собой не попытку создания условия для встречи сторон, а демонстрацией желания сделать переговоры невозможными.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что письмо было адресовано Путину, однако почему-то разослано всему миру. По его словам, так "вежливые люди не поступают".