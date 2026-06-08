Москва8 июн Вести.Открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину является провокационным шагом, который призван создать впечатление, что Киев заинтересован в мирном урегулировании, а Россия – нет, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

На одном из ближайших заседаний ОБСЕ Украина, скорее всего, постарается представить письмо как жест в пользу мира, отметил Полянский.

Мы все понимаем, что это абсолютно провокационный шаг, который исключительно направлен на пиар и создание иллюзии того, что Украина хочет мира, а Россия нет приводит РИА Новости слова Полянского

Нежелание Киева идти к миру подтверждают последние атаки в Старобельске и Енакиево, а также другие случаи ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению, подчеркнул постпред.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявила, что Зеленскому следовало бы сначала официально отменить собственный указ, запрещающий любые переговоры с Москвой.

Что касается открытого письма Зеленского Путину, то Матвиенко обратила внимание на нахальные выражения главы киевского режима. Так, Зеленский в своем послании заявил, что "разрешил" России провести Парад Победы на Красной площади 9 мая.

По мнению Матвиенко, Украина и ее европейские союзники предлагают России лишь имитацию переговоров без конкретных шагов к миру.

Зеленский опубликовал 4 июня открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямые переговоры. Глава киевского режима заявил, что Украина готова прекратить огонь, пока стороны ведут переговоры.

По мнению Зеленского, переговоры должны гарантировать, что в регионе не вспыхнет новый конфликт. Кроме того, Украина подтвердила свое согласие на обмен военнопленными по принципу "всех на всех".