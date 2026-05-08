Скабеева о Зеленском после публикации указа о параде: опереточный злодей

Скабеева назвала Зеленского опереточным злодеем после публикации его указа Скабеева о Зеленском после публикации указа о параде: опереточный злодей

Москва8 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, опубликовав свой указ, которым будто разрешает проведение парада Победы в Москве, показал себя опереточным злодеем. Об этом заявила автор ИС "Вести" Ольга Скабеева в своем канале в MAX.

Скабеева прикрепила к своему посту в мессенджере скриншот текста указа Зеленского, в котором он распорядился не наносить удары по центру российской столицы и приложил к указу координаты Красной площади.

Опереточный злодей подписала свой пост в MAX Скабеева

Распоряжение главы киевского режима появилось сразу после того, как президент США Дональд Трамп выступил с предложением ввести перемирие между РФ и Украиной в период с 9 по 11 мая, а также организовать обмен пленными.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия поддерживает идею президента США о перемирии в зоне спецоперации.