Шеремет: указ Зеленского о параде в Москве - это очередная бравада циника Шеремет назвал указ Зеленского о параде в Москве фиглярством и кривлянием

Москва10 мая Вести.Указ главы киевского режима Владимира Зеленского, "позволяющий" провести парад в Москве, является фиглярством и очередной бравадой циника. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

В беседе с РИА Новости он отметил, что глава киевского режима, как обычно, "отрабатывает номера".

Своим фиглярством и кривляньем Зеленский привык отрабатывать номера. Вот только шутки его пропитаны ненавистью и злостью. Все это очередная бравада циника, который угробил Украину и продолжает губить украинский народ подчеркнул Шеремет

Депутат Госдумы напомнил, что памятные торжественные мероприятия по случаю 81-ой годовщины Дня Победы прошли по всей России.

Никому не было никакого дела до каких-то "бумажек" кривляки Зеленского, которые тот привык называть "указами" заключил депутат

Ранее Зеленский опубликовал издевательский указ, "позволяющий" провести парад Победы в Москве. Глава киевского режима распорядился не наносить удары по центру российской столицы и приложил к указу координаты Красной площади. Распоряжение главы киевского режима появилось сразу после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с предложением ввести перемирие между РФ и Украиной в период с 9 по 11 мая, а также организовать обмен пленными.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал документ Зеленского цирком и клоунадой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, процитировала слова бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера в ответ на указ о параде в Москве Зеленского. Миллер назвал его абсурдным. Экс-премьер пошутил, что по такой логике "Японии придется разрешать цветение сакуры, а Египту – открытие пирамид ровно в девять часов".