Захарова пояснила мысль экс-премьера Польши об указе Зеленского по поводу парада

Захарова высказалась о словах Миллера по поводу указа Зеленского о параде Захарова пояснила мысль экс-премьера Польши об указе Зеленского по поводу парада

Москва9 мая Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера на указ о параде в Москве главы киевского режима Владимира Зеленского.

Дипломат процитировала Миллера, который отмечал абсурдность указа Зеленского, якобы разрешающего проведение парада Победы в Москве. Экс-премьер пошутил, что по такой логике "Японии придется разрешать цветение сакуры, а Египту – открытие пирамид ровно в девять часов".

Что будет с Лешеком, когда он узнает, что весну "разрешает" Пугачева? написала Захарова в своем Telegram-канале

Указ Зеленского помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее назвал клоунадой. Он признался, что ему даже было некомфортно комментировать заявления такого низкого толка.