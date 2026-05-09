Москва9 маяВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера на указ о параде в Москве главы киевского режима Владимира Зеленского.
Дипломат процитировала Миллера, который отмечал абсурдность указа Зеленского, якобы разрешающего проведение парада Победы в Москве. Экс-премьер пошутил, что по такой логике "Японии придется разрешать цветение сакуры, а Египту – открытие пирамид ровно в девять часов".
Что будет с Лешеком, когда он узнает, что весну "разрешает" Пугачева?написала Захарова в своем Telegram-канале
Указ Зеленского помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее назвал клоунадой. Он признался, что ему даже было некомфортно комментировать заявления такого низкого толка.