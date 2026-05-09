Москва9 мая Вести.Мировое сообщество должно обратить внимание на предупреждение России главе киевского режима Владимиру Зеленскому, который ранее озвучил неоднозначные высказывания о параде в Москве, где в этой связи приняли комплекс соответствующих мер.

Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью ТАСС по случаю 81-й годовщины Победы.

Дипломат подчеркнула, что внимание к этой теме имеет огромное значение, поскольку предупреждение Москва сделала с целью привлечь внимание к опасным действиям коллективного Запада, который продолжает поддерживать Зеленского, несмотря на его заявления.

Это коллективное западное меньшинство. делает все, чтобы в очередной раз не увидеть человеконенавистнической логики и не услышать абсолютно экстремистских, террористических угроз от Зеленского, вновь снабдить его политической поддержкой ... обеспечить оружием, деньгами и так далее. И ровно для того, чтобы те очнулись и поняли серьезность момента, и был предпринят комплекс соответствующих мер, которые затем имели вот такое информационное сопровождение: четкое, понятное и, подчеркну еще раз, ответное сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства

Захарова подчеркнула, что это не просто заявления, а четкое предупреждение о возможных ответных мерах, которые являются ответом на "ту агрессию, о которой заявлял Зеленский в качестве угрозы".

Дипломат напомнила, что Россия через дипломатические каналы предупредила все государства и международные организации о необходимости принять меры с учетом текущей ситуации.

Ранее Министерство обороны России настоятельно рекомендовало киевскому режиму не устраивать провокации в День Победы, так как в ответ российские военные нанесут массированный удар по центру украинской столицы.

Вечером 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о том, что Москва и Киев приняли его инициативу объявить о трехдневном перемирии на период с 9 до 11 мая, а также провести очередной обмен пленными.

После этого Зеленский подписал документ, в котором говорится, что он "разрешает" провести парад в Москве.

Задача обеспечить безопасность в России на 9 Мая является абсолютным приоритетом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.