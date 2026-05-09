В МИД РФ заявили о единстве россиян перед угрозами Зеленского Захарова: РФ едина в противостоянии угрозам Зеленского

Москва9 мая Вести.Народ России един в противостоянии угрозам главы киевского режима Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

Дипломату задали вопрос о личном отношении к угрозам киевского режима в преддверии парада Победы. Захарова указала, что солидарна с официальной точкой зрения. По ее словам, аналогично к этому относится и весь народ России, что является великим счастьем.

У каждого есть своя история, но отношение к неприятию угроз, к недопустимости переписывания и предания забвению истории и страны, и наших конкретных семей, мне кажется, является самой общей эмоцией всей страны сказала официальный представитель российского дипведомства

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что глава киевского режима глумится над священным праздником Победы.