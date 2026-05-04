Коротченко назвал заявления Зеленского о параде прямой угрозой в адрес РФ Коротченко: заявления Зеленского о параде в Москве – прямая угроза в адрес РФ

Москва4 мая Вести.Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о параде Победы 9 мая в Москве являются прямой угрозой в адрес России. Такое мнение ИС "Вести" высказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, судьбой и будущим Зеленского должны заниматься те структуры в России, которые отвечают за государственную безопасность.

Заявление Зеленского интерпретируется как прямая угроза в адрес Российской Федерации, в адрес иностранных лидеров и участников парада, в адрес москвичей. И относиться к его заявлению надо серьезно … Если мы классифицируем высказывания и действия Зеленского как международного террориста, соответственно, есть только один метод ликвидации подобного рода угроз. Рассчитываем, что так или иначе мы либо придем к этому, либо жизнь заставит нас реализовывать тот комплекс мероприятий, чтобы этот персонаж, его ближайшее окружение больше никогда не смели не только угрожать, а даже выступать с какими-то заявлениями в адрес Российской Федерации сказал эксперт

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя высказывания Зеленского, заявила, что нацисты всегда отчаянно сопротивляются Дню Победы.