Журналист Раттанси: Зеленский в шаге от глупости, угрожая атакой на парад 9 Мая

Раттанси: Зеленский, угрожая сорвать парад в Москве, почти совершает глупость Журналист Раттанси: Зеленский в шаге от глупости, угрожая атакой на парад 9 Мая

Москва8 мая Вести.Владимир Зеленский, снова угрожая провокацией на параде Победы в Москве, находится в шаге от совершения глупости, считает британский журналист Афшин Раттанси.

В соцсети X он написал, что по сути Зеленский угрожает ударить по Москве в самый священный день в году в российском календаре и календарях многих государств постсоветского пространства - День Победы.

Зеленский вот-вот может совершить такую тупость, которая выходит за все рамки... Если Зеленский действительно окажется настолько глуп, чтобы атаковать парад Победы, ответом станет невообразимое разрушение в Киеве указал журналист

По мнению Раттанси, целями удара России, вероятно, станет сам Зеленский и "члены его банды".

Ранее Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что Киев получил от рядя близких к РФ стран информацию о посещении их представителями мероприятий в Москве по случаю Дня Победы. Глава киевского режима назвал это "странным желанием" и добавил, что в эти дни Украина "не рекомендует" этого.