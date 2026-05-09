HC: угрозы удара по Москве 9 Мая могут стоить Киеву легитимности

Москва9 мая Вести.Возможная атака на Москву во время мероприятий ко Дню Победы 9 мая может привести к утрате Украиной международной легитимности. Об этом пишет издание Hungarian Conservative.

В материале отмечается, что удар по центру российской столицы в день празднования, особенно при возможном присутствии зарубежных лидеров, будет сопряжен с серьезной эскалацией.

Такие действия, вероятно, уничтожат всю международную легитимность Украины указано в публикации

Также в материале подчеркивается, что попытки сорвать мероприятия на Красной площади малореалистичны из-за усиленных мер безопасности.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский вновь пригрозил ударить по РФ 9 мая.

Затем Зеленский подписал издевательский указ "О проведении парада в Москве", согласно которому Украина якобы "разрешает провести парад" 9 мая 2026 года, а Красная площадь временно исключается из перечня целей для применения украинского вооружения.

В Минобороны РФ настоятельно не рекомендовали Киеву устраивать провокации в День Победы, так как в ответ российские военные нанесут массированный удар по центру украинской столицы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя документ, заявил, что России не требуется чье-либо разрешение на проведение парадов.