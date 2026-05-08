Focus: Запад не поддержит атаку Украины на Москву на Парад Победы 9 Мая

Западные союзники Украины не одобрят атаку на Москву 9 Мая Focus: Запад не поддержит атаку Украины на Москву на Парад Победы 9 Мая

Москва8 мая Вести.Западные партнеры Киева не одобрят украинскую атаку на Москву во время проведения Парада Победы 9 Мая. Об этом сообщает немецкая газета Focus.

В статье отмечается, что, несмотря на ранее озвученные намерения Владимира Зеленского направить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) к российской столице в День Победы, реализация подобного сценария остается маловероятной.

В публикации указывается, что Москва уже направила четкий сдерживающий сигнал, предупредив о возможности нанесения предельно жесткого ответного удара по центру Киева в случае совершения подобных провокаций. По информации издания, в противном случае Украина столкнется с серьезными репутационными рисками, потому что нападение на праздничное мероприятие, посвященное разгрому нацизма, не вызовет сочувствия у мирового сообщества.

В статье подчеркивается, что сохранение международной поддержки является критически важным фактором для Украины, поэтому совершение таких шагов было бы для Зеленского крайне неоправданным.

Ранее Зеленский завуалированно пригрозил сорвать парад Победы 9 мая в Москве.