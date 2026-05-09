Ушаков: большинство столиц с пониманием отнеслись к предупреждению РФ Киеву

Москва9 мая Вести.В большинстве зарубежных столиц с пониманием отнеслись к заявлению Москвы о том, что может последовать за террористическими атаками Киева. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в разговоре с журналистами.

Мы достаточно четко объявили то, что может последовать за преступными террористическим акциями Киева, так что, я думаю, что отнеслись к этому с пониманием в большинстве столиц, я так полагаю сказал он

Ушаков отметил, что ударов по Красной площади не было, в связи с этим не последовало ответной атаки на Киев.

Несколько дней назад глава киевского режима заявил, что дроны ВСУ могут быть отправлены в столицу РФ и помешать проведению парада Победы. В Минобороны РФ настоятельно не рекомендовали Украине устраивать провокации 9 мая, так как в ответ ВС РФ нанесли бы массированный удар по центру Киева.

Позже в Министерстве иностранных дел РФ также предупредили, что Москва тут же даст жесткий ответ, если киевский режим примет подобное решение.