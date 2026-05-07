Представитель ЕК Аль-Ануни: Евросоюз не будет сокращать свое присутствие в Киеве

ЕС не собирается эвакуировать дипломатов из Киева Представитель ЕК Аль-Ануни: Евросоюз не будет сокращать свое присутствие в Киеве

Москва7 мая Вести.Европейский союз не собирается эвакуировать своих представителей из Киева. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни.

По его словам, ЕС вообще ничего менять не собирается.

Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. сказал Аль-Ануни

4 мая Министерство обороны России объявило, что в зоне проведения специальной военной операции будет действовать перемирие в период с 8 по 9 мая.

В ведомстве также подчеркнули, что населению Киева и иностранным дипломатам стоит готовиться своевременно покинуть город. Как пояснили в Минобороны, если ВСУ попытаются сорвать празднование Дня Победы в Москве, то по центру украинской столицы будет нанесен массированный ракетный удар.

Позже официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипмиссии и представительства была направлена нота с призывом обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан.

Как подчеркнул помощник президента РФ Юрий Ушаков, Москва призывает всех ответственно отнестись к предупреждению российского оборонного ведомства о возможности ответа в случае провокаций со стороны киевского режима на 9 мая.