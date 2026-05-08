Клинцевич: евродипломаты могут скрыться от удара возмездия на окраинах Киева

Клинцевич: в случае удара возмездия дипломаты ЕС эвакуируются на окраины Киева Клинцевич: евродипломаты могут скрыться от удара возмездия на окраинах Киева

Москва8 мая Вести.Европейские дипломаты в случае удара возмездия со стороны ВС России эвакуируются из центра Киева на окраины. Об этом в беседе с URA.RU рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По его словам, власти зарубежных стран должны прислушаться к предупреждению МИД РФ, иначе им грозит уголовная ответственность, если с дипломатами что-то случится.

Эксперт отметил, что время на эвакуацию пока есть.

Дипломаты же, конечно, выскочат на этот период из города, чтобы скрыться где-нибудь на его окраинах, в каких-нибудь санаториях предположил Клинцевич

Ранее сообщалось, что представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни заявил, что Евросоюз не намерен эвакуировать своих представителей из Киева. Он подчеркнул, что ЕС вообще ничего менять не собирается.