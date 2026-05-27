Рябков обвинил Запад в искажении сообщений об эвакуации дипломатов в Киеве

Москва27 мая Вести.Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что западные страны искажают смысл заявлений о необходимости эвакуации сотрудников дипломатических представительств из Киева.

По словам дипломата, Москва направила западным странам уведомление с призывом ответственно подойти к вопросам безопасности и рассмотреть возможность вывода персонала дипмиссий из Киева. Однако, как отметил Рябков, на Западе это представляют как проявление "агрессивного курса" России.

Они переворачивают с ног на голову и пытаются представить, как новое выражение агрессивного курса Москвы. Это обнажает извращенное нутро деятелей, которым мы противостоим сказал Рябков журналистам

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию западных политиков на рекомендацию покинуть Киев в связи с намерением России нанести удары по центрам принятия решений киевского режима. По ее словам, Евросоюз не беспокоится о своих гражданах, в том числе о дипломатах, которые находятся в Киеве.