Захарова: после предупреждений об ударах по Киеву Запад устроил "вой на болотах"

Москва26 мая Вести.На Западе устроили "вой на болотах" из-за предупреждений Вооруженных сил (ВС) РФ о системных ударах по центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Об этом заявила радио "Комсомольская правда" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тему поднимал в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио глава МИД РФ Сергей Лавров.

Со стороны Соединенных Штатов не было реакции, какую мы увидели от западноевропейцев, устроивших вой на болотах сказала Захарова, ее слова приводит газета "Комсомольская правда"

Дипломат подчеркнула, что некоторые страны Запада после предупреждения России начали "вопить, кричать оскорбления нашим послам, куда-то их вызывать и что-то такое предъявлять".

Ранее МИД Германии вызвало российского посла Сергея Нечаева. Главной темой обсуждения стали ответные удары России по объектам военной инфраструктуры в Киеве. В ходе диалога посол привлек внимание к рекомендации обеспечить эвакуацию иностранных граждан и дипломатического персонала из украинской столицы.