Захарова: Россия тут же ответит в случае агрессии Киева в День Победы

В МИД РФ предупредили о незамедлительном ответе на агрессию Киева в День Победы Захарова: Россия тут же ответит в случае агрессии Киева в День Победы

Москва7 мая Вести.Вооруженные силы РФ немедленно нанесут ответный удар по Киеву в случае атаки ВСУ на Москву во время празднования Дня Победы, предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии.

Захарова рассказала, что российский МИД направил ноту во все аккредитованные дипмиссии с призывом максимально ответственно отнестись к заявлению Минобороны об ответе РФ на потенциальную провокацию со стороны Киева.

Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги сказала дипломат

По ее словам, в Евросоюзе ошибаются, если думают, что у них получится замалчивать угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве.

Ранее Захарова указала, что заявление МО РФ о готовности Киева к эвакуации было ответом на агрессивные заявления киевского режима.