Москва6 маяВести.В странах ЕС хотели "замолчать" угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву, это не получится, заявили в МИД РФ.
Дипломаты акцентировали внимание на том, что России хорошо известна коллективная позиция Запада: он занимается планомерным уничтожением советского мемориального наследия, эксгумирует прах советских воинов, переписывает историю, соучаствует в преступлениях Киева, поставляя ему оружие.
Если в странах ЕС думают, что у них получится "замолчать" прозвучавшие публично угрозы, так сказать "замести под ковер" агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаютсяговорится в сообщении МИД РФ
Ранее Минобороны России заявило, что Россия не оставила без внимания угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского сорвать празднование Дня Победы в Москве.
Ведомство предупредило, что нанесет массированный ракетный удар по центру Киева в случае, если эти угрозы будут выполнены.
МИД РФ позднее подчеркнул, что сообщение Минобороны стало ответом на агрессивные заявления Киева.