МИД РФ: в Евросоюзе хотели замолчать угрозы Зеленского в адрес Москвы

МИД: в ЕС хотели замолчать угрозы Зеленского атаковать Москву, это не получится МИД РФ: в Евросоюзе хотели замолчать угрозы Зеленского в адрес Москвы

Москва6 мая Вести.В странах ЕС хотели "замолчать" угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву, это не получится, заявили в МИД РФ.

Дипломаты акцентировали внимание на том, что России хорошо известна коллективная позиция Запада: он занимается планомерным уничтожением советского мемориального наследия, эксгумирует прах советских воинов, переписывает историю, соучаствует в преступлениях Киева, поставляя ему оружие.

Если в странах ЕС думают, что у них получится "замолчать" прозвучавшие публично угрозы, так сказать "замести под ковер" агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются говорится в сообщении МИД РФ

Ранее Минобороны России заявило, что Россия не оставила без внимания угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского сорвать празднование Дня Победы в Москве.

Ведомство предупредило, что нанесет массированный ракетный удар по центру Киева в случае, если эти угрозы будут выполнены.

МИД РФ позднее подчеркнул, что сообщение Минобороны стало ответом на агрессивные заявления Киева.