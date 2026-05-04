МО: РФ обратила внимание на угрозы Зеленского нанести удар по Москве 9 мая

РФ обратила внимание на угрозы Зеленского нанести удар по Москве именно 9 мая МО: РФ обратила внимание на угрозы Зеленского нанести удар по Москве 9 мая

Москва4 мая Вести.Россия обратила внимание на угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского нанести удар по Москве именно 9 мая, заявили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве напомнили, что соответствующее заявление Зеленский сделал в ходе саммита европейского политического сообщества в Ереване.

Вместе с тем обратили внимание на заявление… в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая говорится в сообщении

В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы России предпримут все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности праздничных мероприятий.

В оборонном ведомстве добавили, что ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попробуют сорвать парад Победы в Москве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Зеленского, отметила, что нацисты всегда отчаянно сопротивляются Дню Победы.