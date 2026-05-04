Захарова о словах Зеленского: нацисты всегда сопротивляются Дню Победы

Захарова прокомментировала высказывания Зеленского о параде Победы в Москве Захарова о словах Зеленского: нацисты всегда сопротивляются Дню Победы

Москва4 мая Вести.Нацисты всегда отчаянно сопротивляются Дню Победы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о параде Победы в Москве.

В интервью агентству ТАСС, дипломат напомнила, что 80 лет назад немецкие нацисты также сопротивлялись Победе.

То же мы видим и сегодня сказала Захарова

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что День Победы 9 мая является особым праздником, поэтому в преддверии такой даты гуманитарные инициативы, например, перемирие с Украиной, актуальны.