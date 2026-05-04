Москва4 маяВести.Нацисты всегда отчаянно сопротивляются Дню Победы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о параде Победы в Москве.
В интервью агентству ТАСС, дипломат напомнила, что 80 лет назад немецкие нацисты также сопротивлялись Победе.
То же мы видим и сегоднясказала Захарова
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что День Победы 9 мая является особым праздником, поэтому в преддверии такой даты гуманитарные инициативы, например, перемирие с Украиной, актуальны.