Захарова заявила о попытках Киева сорвать мероприятия 9 Мая за рубежом

Москва15 мая Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев через зарубежные структуры и провокаторов пытался сорвать памятные мероприятия, посвященные Дню Победы, в ряде стран.

В комментарии, опубликованном на сайте МИД, утверждается, что в этих действиях участвовал "Всемирный конгресс украинцев" и другие связанные с украинской диаспорой организации.

Киевский режим через зарубежных провокаторов, в первую очередь "Всемирный конгресс украинцев", пытался сорвать праздничные мероприятия в других странах сказала Захарова

Она назвала происходящее "дезинформационной кампанией" и заявила, что подобные попытки были направлены на запрет памятных мероприятий и ограничение общественной активности в странах проживания украинских релокантов. Захарова также отметила, что эти усилия не достигли цели.