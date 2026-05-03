Захарова заявила о зачистке инакомыслия в медиапространстве на Западе Захарова: Запад зачищает информационное пространство от любого инакомыслия

Москва3 мая Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны и их союзники зачищают информационное пространство от любых проявлений инакомыслия.

В комментарии, приуроченном ко Всемирному дню свободы печати, она отметила, что ситуация в сфере информации и коммуникаций продолжает ухудшаться. Захарова утверждает, что страны Запада стремятся "стерилизовать" свое медийное пространство и подавлять альтернативные точки зрения.

В основе этого регресса – нацеленность государств коллективного Запада и его стран-сателлитов на бескомпромиссную стерилизацию своего информационного пространства и зачистку от любых проявлений инакомыслия сказала Захарова

По ее словам, подобная политика сопровождается нетерпимостью к иным взглядам, что она связывает с мифом об исключительности и называет проявлением тоталитарной цензуры и пропаганды. Также Захарова заявила, что против России ведется гибридная информационная агрессия, затрагивающая медиа и цифровую сферу.

Ранее Захарова заявила, что слово "справедливость" на Украине превратилось в оксюморон.