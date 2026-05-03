Москва3 мая Вести.Нарушения коллективным Западом профессиональных прав российских журналистов и СМИ принимают все новые, зачастую омерзительные формы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В комментарии по случаю Всемирного дня свободы печати дипломат отметила, что дело доходит вплоть до сфабрикованных уголовных дел против неугодных журналистов, а также до различных видов давления не только на самих корреспондентов, но и в отношении членов их семей.

Захарова отметила нацеленность коллективного Запада и его стран-сателлитов «на бескомпромиссную стерилизацию своего информационного пространства и зачистку от любых проявлений инакомыслия».

Нарушения профессиональных прав российских журналистов и СМИ лицемерными «поборниками» свободы слова принимают все новые, зачастую омерзительные формы, вплоть до сфабрикованных уголовных дел против неугодных журналистов и вольнодумцев, угроз, насилия и различных видов давления не только в отношении самих корреспондентов, но и членов их семей заявила Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД РФ

Она отметила, что установка на полный разрыв связей с РФ и всем русским, которая отрабатывается враждебными России режимами в странах Прибалтики, Молдавии и на Украине, получила юридическое оформление в виде правовых норм, которые притесняют русский язык, культуру, каноническую православную веру. Кроме того, как добавила дипломат, правовые нормы в указанных странах разрешают вандализм в отношении мемориального наследия, а также целенаправленное переписывание истории.

Директор фонда "Историческая память" Александр Дюков в документальном фильме Андрея Старикова "День Победы в Прибалтике. Вчера, сегодня, завтра", как сообщала ИС "Вести", заявил, что в странах Прибалтики запрещают ношение георгиевской ленточки из-за того, что видят в этом опасность проявляемой гражданской позиции. Дюков объяснил, что георгиевская ленточка представляет собой символ конкретного действия, которое предпринимает конкретный человек, и абсолютно никто не может заставить гражданина надеть георгиевскую ленточку — он делает это сам, подчеркивая свою позицию.