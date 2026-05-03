Историк Дюков объяснил, почему в Прибалтике запрещают георгиевскую ленточку Историк Дюков: в Прибалтике видят опасность в тех, кто носит георгиевскую ленту

Москва3 мая Вести.В странах Прибалтики запрещают ношение георгиевской ленточки из-за того, что видят опасность проявляемой гражданской позиции. Такое мнение высказал директор фонда "Историческая память" Александр Дюков в документальном фильме Андрея Старикова "День Победы в Прибалтике. Вчера, сегодня, завтра", сообщает ИС "Вести".

Сейчас георгиевская ленточка - это символ конкретного действия, которое предпринимает конкретный человек. Абсолютно никто ни у нас, ни в странах Прибалтики не может заставить человека надеть георгиевскую ленточку. Он делает это сам. Он это делает, потому что он хочет этим подчеркнуть свою определенную позицию. И георгиевскую ленточку в странах Прибалтики преследуют не потому, что это георгиевская ленточка, а потому что за ней стоит вот эта позиция заявил Дюков

Политика балтийских государств нацелена на неприятие того мировоззрения, которое подспудно привносит в общественное сознание ношение георгиевских лент.

Позиция для нынешних прибалтийских властей абсолютно неприятная, и они пытаются сделать все, чтобы эта позиция была, как минимум, не видна. Кроме того, они считают, что люди с георгиевскими ленточками для них опасны, они их преследуют. В общем, в современной Прибалтике очень хорошо развито преследование инакомыслящих констатировал историк

В Латвии, где несколько лет назад был принят закон о запрете георгиевских лент, считают один из символов Великой Победы "наследием времен советской оккупации". В 2022 году парламент Литвы запретил ношение георгиевской ленты. По версии эстонского парламента, который в также в 2022 году одобрил законопроект о запрете носить георгиевскую ленту, она представляет собой враждебную символику.

Ранее появилась информация, что власти Латвии и Литвы намерены закрыть воздушное пространство для самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо к его поездке в Москву на празднование 9 Мая.