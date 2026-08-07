Москва7 авг Вести.Украина готовит "специальную санкционную операцию" против России. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Поручил подготовить четкий план специальной санкционной операции, которая должна ощутимо ограничить российскую военную промышленность написал Зеленский по итогам профильного координационного совещания

Он рассказал, что ограничительные меры будут направлены на производство критических компонентов российского вооружения. Глава киевского режима написал, что в российских ракетах и беспилотниках якобы присутствуют "компоненты из других стран, без которых такого оружия просто не было бы". В связи с этим Киев хочет оказать на Москву "больше давления", чтобы ограничивать ее связи.

Самая главная задача — не давать России времени адаптироваться к ограничениям подчеркнул Зеленский

Глава киевского режима добавил, что каждому из участников совещания были даны "четкие задания" и он надеется на их "полное выполнение".

Ранее политолог Юрий Светов в беседе с ИС "Вести" заявил о том, что, когда придет время поражения киевского режима, его глава Владимир Зеленский повторит судьбу Адольфа Гитлера. По мнению Светова, главу киевского режима уничтожат его же покровители.