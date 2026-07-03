Зеленский поручил усилить дальнобойные удары по России Зеленский поручил увеличить число дальнобойных ударов по территории РФ

Москва3 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил увеличить число дальнобойных ударов по территории России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого анонсировал массовый выпуск беспилотных летательных аппаратов, ракет и средств радиоэлектронной борьбы.

По словам главы киевского режима, инвестиции в украинское производство – "это инвестиции в принуждение России к миру".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что войска киевского режима отступают по всей линии фронта, поэтому ВСУ перешли к откровенно террористическим действиям. Как отметил глава государства, только так можно назвать целенаправленные удары украинских военных по мирным жителям и гражданским объектам.