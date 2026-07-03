Москва3 июлВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил увеличить число дальнобойных ударов по территории России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого анонсировал массовый выпуск беспилотных летательных аппаратов, ракет и средств радиоэлектронной борьбы.
По словам главы киевского режима, инвестиции в украинское производство – "это инвестиции в принуждение России к миру".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что войска киевского режима отступают по всей линии фронта, поэтому ВСУ перешли к откровенно террористическим действиям. Как отметил глава государства, только так можно назвать целенаправленные удары украинских военных по мирным жителям и гражданским объектам.