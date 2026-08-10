Москва10 авгВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский раскрыл, что ВСУ готовят новые операции против России. Об этом он заявил по итогам совещания с военным руководством страны.
В своем Telegram-канале Зеленский поделился итогами встречи с главкомом ВСУ Михаилом Драпатым.
Подробно обсудили выполнение плана дальнобойных санкций против России, а также наши мидлстрайки. Часть операций скорректирована, утверждены и новые операциинаписал он
Ранее сообщалось, что лидер киевского режима намерен организовать целенаправленную операцию против оборонно-промышленного комплекса РФ. Он заявил, что военное и политическое руководство Украины уже утвердило список российских компаний, которые выбраны в качестве целей.