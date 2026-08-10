Зеленский отдал приказ о проведении операции против ОПК РФ

Зеленский поручил провести операцию против ОПК России Зеленский отдал приказ о проведении операции против ОПК РФ

Москва10 авг Вести.Владимир Зеленский после встречи военного и политического руководства Украины поручил провести целенаправленную операцию против оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, пишет Welt.

По словам Зеленского, речь идет о действиях против ряда российских компаний, которые уже определены украинской стороной.

Поручил подготовить четкий план специальной санкционной операции, которая должна ограничить российскую военную промышленность – определенные компании в определенных нами направлениях написал Зеленский в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремисткой и запрещенной на территории страны)

Он также заявил, что ожидает полного выполнения поставленных на встрече задач.

Ранее стало известно, что так называемая 40-дневная операция Зеленского против России окончилась неудачей. Она обернулась против Киева.