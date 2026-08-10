СМИ сообщили о провале 40-дневной операции Зеленского против России Strategic Culture: 40-дневная операция Зеленского против РФ провалилась

Москва10 авг Вести.Объявленная главой киевского режима Владимиром Зеленским 40-дневная операция против России завершилась неудачей. Об этом сообщило издание Strategic Culture.

Отмечается, что Североатлантический альянс использовал против Москвы "все, кроме ядерного оружия", однако все равно оказался в стратегическом тупике.

Предполагалось, что это заставит Россию принять условия НАТО о прекращении огня, что является тактической уловкой, призванной дать альянсу передышку для пополнения арсенала Украины и возобновления усиленных боевых действий против России говорится в материале

При этом отмечается, что операция обернулась против Киева. Россия добивается ключевых успехов на поле боя и наносит удары по украинским линиям снабжения.

Альянс и его украинский прокси-исполнитель оказались в затруднительном положении — в стратегическом тупике. Они разыграли карту террора, и она оказалась бита. сообщается в публикации

Политолог Ростислав Ищенко ранее заявил, что план Зеленского по "принуждению России к миру" провалился. Он также подчеркнул, что киевский главарь не смог добиться получения дополнительного вооружения.

Между тем депутат Государственной думы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал 40-дневный план Зеленского "порталом в ад" для Украины.