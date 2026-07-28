Москва28 июл Вести.Сорокадневный план главы киевского режима Владимира Зеленского по принуждению России к миру провалился, поскольку главная цель – создать условия для переговоров – не была достигнута. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Эксперт отметил, что дальнобойные удары, наносимые по территориям РФ, стали чувствительными для России, но экономические потери оказались некритичными.

Подходит к концу срок принуждения России к миру в планах Зеленского и глобалистов, вот буквально третьего августа можно подвести некие промежуточные итоги… Объективности ради надо сказать, что удары дальнобойные, они достаточно чувствительны были для России. Но если подвести все-таки черту и проанализировать, а каковы последствия-то для обеих сторон? Потому что на самом деле эти же удары были взаимными. А какие потери понесла Россия экономические и политические в том числе, и какие понесла потери Украина? Цель, очевидно, не достигнута, потому что главная цель этого плана заключалась в том, чтобы создать определенные условия, которые позволили бы принудить Россию к миру. Никаких оснований утверждать, что на сегодняшний день такие условия созданы и Россия готова идти на некие переговоры и мир, нет. Эта цель не достигнута однозначно заявил Килинкаров

По словам Килинкарова, в отличие от украинских атак, Россия своими ответными ударами смогла нанести критический урон киевскому режиму.

С точки зрения экономических потерь, безусловно, для России есть в определенной степени экономические потери, но они не критичны. А вот с точки зрения Украины политические экономические потери – ну, давайте посмотрим на порт Одессы. Это критично для Украины? Я считаю, более чем критично. Пока Одесса стоит несколько дней. А эксперты даже на Украине говорят: если эта ситуация продлится месяц, а еще хуже – несколько месяцев, для Украины это будет экономическим коллапсом. Ну, просто экономическим коллапсом. Фактически эта страна будет просто помножена на ноль. Ее потенциал экономически будет равен нулю… Это результат вот тех самых провокаций в рамках этих сорока дней, которые были реализованы украинской стороной и спровоцировали такую ответную реакцию сказал Килинкаров

25 июня Владимир Зеленский утвердил для Службы безопасности Украины (СБУ) 40-дневную операцию по воздействию на Россию. По его словам, ключевой задачей данной инициативы является принуждение Москвы к прекращению военных действий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ударами высокоточного оружия поразили в порту Одессы объекты разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).