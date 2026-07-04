МО РФ: Зеленский не смог отвлечь внимание от провала ВСУ в Константиновке

ВС РФ сорвали попытку Зеленского отвлечь внимание от освобождения Константиновки МО РФ: Зеленский не смог отвлечь внимание от провала ВСУ в Константиновке

Москва4 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не смог отвлечь внимание украинцев и своих зарубежных спонсоров от катастрофического провала ВСУ в Константиновке и успешного удара ВС РФ по военным объектам в Киеве 2 июля. Об этом заявили в Минобороны России.

Там сообщили, что в ночь на субботу, 4 июля, ВСУ попытались нанести комбинированный удар по российской территории с применением ракет "Фламинго", РСЗО HIMARS и беспилотников большой дальности. ВС РФ предотвратили эту атаку.

Попытка Владимира Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке Донецкой народной республики действиями российских сил и средств ПВО была сорвана говорится в сообщении МО

Уточняется, что российская ПВО перехватила за ночь и утром 4 июля более 500 воздушных целей.

В Минобороны подчеркнули, что такие действия Киева не останутся без ответа.

3 июля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что Константиновка полностью освобождена​​​. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает российским вооруженным силам прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.