Зеленский заявил об ударах ракетами "Фламинго" по России Зеленский: ВСУ совершили боевые пуски ракет "Фламинго" по России

Москва5 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о пусках ракет "Фламинго" по России. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, украинские ракеты якобы преодолели 1500 км.

Минувшей ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных сил Deep Strike по нескольким целям написал он

Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 601 беспилотный летательный аппарат ВСУ, а также 6 крылатых ракет "Фламинго".