Москва5 маяВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о пусках ракет "Фламинго" по России. Об этом он написал в Telegram-канале.
По его словам, украинские ракеты якобы преодолели 1500 км.
Минувшей ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных сил Deep Strike по нескольким целямнаписал он
Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 601 беспилотный летательный аппарат ВСУ, а также 6 крылатых ракет "Фламинго".