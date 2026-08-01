Зеленский пожаловался, что ПВО Украины смогла сбить лишь одну ракету ВС РФ Зеленский: украинская ПВО сбила лишь одну ракету ВС РФ ночью

Москва1 авг Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины смогли перехватить лишь одну баллистическую ракету во время ночной атаки ВС РФ. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Зеленский утверждает, что по военным целям на Украине ночью было выпущено 35 ракет, из них 27 – баллистические.

Лишь одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить признал он

По его словам, ПВО неэффективна из-за отсутствия ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot.

Ранее Минобороны России раскрыло список военных объектов, которые были поражены ночью в Киеве и Киевской области. Удары наносились по предприятиям, которые производят комплектующие для ракет и беспилотников, также был поражен логистический центр с запчастями для дронов. Кроме того, поражение получили два сухогруза с военными грузами южнее Одессы.