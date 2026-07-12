Во Франции заявили о провале ПВО Украины при ракетных ударах по Киеву Le Monde: ПВО Украины не справляется с ударами баллистических ракет России

Москва12 июл Вести.Противовоздушная оборона Украины не в состоянии противостоять ударам Вооруженных сил России. К такому заключению пришла французская газета Le Monde в публикации от 11 июля.

Ни одна из баллистических ракет, запущенных Россией, не была перехвачена украинской ПВО говорится в материале издания

По данным газеты, во время атаки на Киев 6 июля украинским средствам ПВО не удалось сбить ни одной баллистической ракеты, а 11 июля ситуация полностью повторилась. Причиной этого, как рассказал изданию украинский полковник, стал острый дефицит противоракетных комплексов и ракет Patriot. На нехватку ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot указал в комментарии газете и представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат.

Отдельную проблему для ВСУ представляют российские беспилотники. Как отмечает Le Monde, наибольшую опасность несут реактивные дроны: они движутся на большой высоте и высокой скорости, из-за чего перехватить их крайне трудно или практически невозможно. По сведениям издания, новейшие беспилотники российской армии способны развивать скорость свыше 500 километров в час, а в сочетании с ракетными ударами они перегружают украинскую систему ПВО.

В субботу глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что в ходе ночной атаки на 11 июля средства ПВО не смогли сбить баллистические ракеты "Искандер-М". Он выразил надежду, что западные партнеры активизируют работу над поставками систем ПВО для Украины и решат вопрос с выдачей лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot.

Проблема с ракетами-перехватчиками возникла у Киева еще в мае: тогда стране приходилось просить у партнеров маленькие партии хотя бы по 5-10 единиц, а имеющиеся в войсках установки стояли полупустыми. На фоне возможных сложностей с получением вооружения от США и задержек поставок Зеленский обращался за поддержкой к Франции, утверждая, что Париж готов работать над усилением противобаллистической и противовоздушной защиты Украины.

В свою очередь Минобороны РФ 11 июля заявило, что анализ применения российского высокоточного оружия подтверждает его способность преодолевать любые комплексы ПВО, поставляемые Украине Западом. По данным ведомства, удары высокоточным оружием поражают в том числе Киев, куда, как отмечается, украинский лидер стянул почти все западные комплексы противоракетной обороны.