На Западе заявили о падении эффективности ПВО Украины из-за ударов "Искандерами"

Москва17 апр Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины серьезно ослабели на фоне ударов ВС РФ ракетами оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". На это указало американское издание Military Watch Magazine (MWM).

Авторы материала отметили, что несмотря на старательное приуменьшение со стороны Запада мощности этих ракетных комплексов, командование ВСУ неоднократно признавало, что американские системы ПВО Patriot не могут обеспечить эффективную защиту против "Искандера".

16 апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска за сутки нанесли массированный удар по украинским объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые использовались в интересах ВСУ. Поражение получили объекты, задействованные в производстве крылатых ракет, а также беспилотников большой и средней дальности.