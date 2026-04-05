Москва5 апр Вести.Россия изменила тактику в ходе специальной военной операции, сосредоточившись на истощении систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на украинских военных.

По словам представителя командования ВСУ Юрия Игната, удары российских сил становятся все более изнурительными и направлены, в том числе, на ослабление американских систем Patriot. Он отметил, что у Украины заканчиваются ракеты для этих комплексов, что создает риск для критически важной инфраструктуры страны.

В материале подчеркивается, что новая стратегия российской армии уже приносит результаты. Также отмечается, что США перераспределили часть ракет Patriot в пользу стран Персидского залива на фоне напряженности с Ираном.

Ранее в интервью ТАСС боец с позывным Сына сообщил, что боевики ВСУ без единого выстрела оставили свои позиции, не сумев остановить продвижение российских штурмовиков. При этом, отметил военнослужащий, российские штурмовики выполнили поставленную задачу без ранений и потерь.