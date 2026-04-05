Боевики ВСУ бросили свои позиции в лесополосе без единого выстрела

Москва5 апр Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) без единого выстрела оставили свои позиции, не сумев остановить продвижение российских штурмовиков, заявил боец с позывным Сына в интервью ТАСС.

При этом российские штурмовики выполнили поставленную задачу без ранений и потерь.

Зашли на позиции. Противника там не было. Уже потом наш оператор разведывательного дрона доложил, что противник бросил позиции сразу после того, когда понял, что "птицами" нас остановить не удалось передает ТАСС слова бойца

Российские штурмовики отбились от беспилотников противника и уверенно пошли в наступление.

Между тем командование ВСУ перебросило в Харьковскую область заградительные отряды, сформированные из бывших заключенных. Эти подразделения должны уничтожать украинских военнослужащих, которые пытаются оставить позиции или хотят сдаться в плен.

Более десяти боевиков ВСУ скрылись в марте после получения наград в Харькове. Их разыскивают как дезертиров.