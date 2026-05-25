В ВСУ признали дефицит ракетного вооружения Представитель ВСУ сообщил о дефиците ракет у киевского режима

Москва25 мая Вести.Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат сообщил, что ВСУ испытывают серьезный дефицит ракет, в частности, для оснащения систем ПВО.

Представитель ВСУ заявил о проблемах с ракетным вооружениям на видео, опубликованном в соцсетях, обсуждая работу украинских сил ПВО.

У Украины серьезный дефицит в целом ракетного вооружения сказал Игнат

Минобороны России ранее отчиталось о нанесении массированного удара по объектам военного назначения на Украине с использованием ракетного вооружения и беспилотников, включая комплекс "Орешник". Целями стали пункты управления командования сухопутных войск, объекты вражеской разведки и другие элементы военной инфраструктуры.

Этот удар был ответом на атаку ВСУ на колледж в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) 22 мая. Удар пришелся на учебный корпус и общежитие колледжа, в котором в момент атаки находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали 65.