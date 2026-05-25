Москва25 мая Вести.В распоряжении ИС "Вести" появилось видео, на котором запечатлена попытка украинских средств противовоздушной обороны (ПВО) перехватить российскую баллистическую ракету "Орешник".

Кадры были сняты очевидцем во время удара возмездия по Киеву и Киевской области после теракта в Старобельском колледже в ЛНР.

На опубликованных кадрах видно, как средства ПВО пытаются поразить воздушную цель, однако снаряды летят мимо. После этого российская ракета достигает назначенной цели на земле.

Минобороны России ранее отчиталось о нанесении ответного удара по объектам военного назначения на Украине с использованием ракетного вооружения и беспилотников, включая комплекс "Орешник". Целями стали пункты управления командования сухопутных войск, объекты ГУР МО Украины и другие элементы военной инфраструктуры. В Министерстве подчеркивали, что удары по гражданским объектам не планировались и не наносились.

Украинские СМИ сообщали, что системы ПВО страны не смогли полностью отразить ракетную атаку. В публикациях отмечалось, что одной из причин могли стать ограничения по запасам боеприпасов для американских комплексов ПВО на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.