Москва18 мая Вести.Один из мощных взрывов в Днепропетровске во время комбинированного удара по украинским объектам напомнил прилет "Орешника". Об этом пишет MK.RU.

По данным издания, необычная сила взрыва вызвала предположения о возможном использовании ракеты "Кинжал" или "Орешника", однако позже появилось другое объяснение произошедшего.

При этом удар ВС РФ пришелся на склад с боеприпасами ВСУ, которые сдетонировали.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Вооруженные силы РФ поражают лишь военные и околовоенные цели.