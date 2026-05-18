Москва18 маяВести.Один из мощных взрывов в Днепропетровске во время комбинированного удара по украинским объектам напомнил прилет "Орешника". Об этом пишет MK.RU.
По данным издания, необычная сила взрыва вызвала предположения о возможном использовании ракеты "Кинжал" или "Орешника", однако позже появилось другое объяснение произошедшего.
При этом удар ВС РФ пришелся на склад с боеприпасами ВСУ, которые сдетонировали.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Вооруженные силы РФ поражают лишь военные и околовоенные цели.