Песков: армия РФ наносит удары по военным и околовоенным целям на Украине

Москва18 мая Вести.Вооруженные силы РФ поражают лишь военные и околовоенные цели на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В понедельник на брифинге он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Что касается ударов наших вооруженных сил, то они осуществляются только по военным или околовоенным объектам сказал Песков

Ранее в Минобороны России сообщили, что за минувшие сутки ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК Украины, а также по инфраструктуре портов.