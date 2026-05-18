Москва18 маяВести.Вооруженные силы РФ поражают лишь военные и околовоенные цели на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В понедельник на брифинге он ответил на соответствующий вопрос журналистов.
Что касается ударов наших вооруженных сил, то они осуществляются только по военным или околовоенным объектамсказал Песков
Ранее в Минобороны России сообщили, что за минувшие сутки ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК Украины, а также по инфраструктуре портов.