Москва18 мая Вести.ВСУ не прекращают удары дронами по гражданской инфраструктуре России и мирным российским объектам в разных городах и населенных пунктах РФ, несмотря на новые заявления президента США Дональда Трампа об урегулировании на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Трамп заявил, что удары по Киеву могут осложнить мирный процесс.

В этой связи также стоит просто лишний раз обратить внимание на непрекращающиеся удары вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов по мирным объектам и объектам гражданской инфраструктуры в разных российских городах и населенных пунктах акцентировал внимание Песков

По его словам, мирный процесс в настоящее время находится на паузе, но в Кремле рассчитывают на его возобновление.

Поэтому, продолжил Песков, в Москве рассчитывают, что американские коллеги продолжат свои миротворческие, посреднические усилия. Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что для начала полноформатных мирных переговоров Владимир Зеленский должен отдать приказ ВСУ о прекращении огня и ухода с территории Донбасса, а также других российских регионов. После этого, пояснил Песков, можно будет "спокойно заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей".

Ранее Песков напомнил Зеленскому о нарушенном обещании остановить войну.