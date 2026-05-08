Москва8 мая Вести.Российский ракетный комплекс "Орешник" является эффективной системой для ударов возмездия по Украине. Об этом ИС "Вести" заявил военный обозреватель, редактор журнала "Новый оборонный заказ" Дмитрий Корнев.

По его словам, дальность действия "Орешника" составляет от трех до пяти тысяч километров.

Соответственно, вся территория Украины находится в радиусе поражения этой ракетной системы … Отразить удар "Орешника" … сейчас … любыми существующими в мире системами противоракетной обороны будет крайне сложно. Такого рода оружие сейчас временно или безвременно превращается действительно в эффективную систему возмездия, которая может быть применена по любому объекту на карте Украины сказал эксперт

