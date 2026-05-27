Москва27 маяВести.Российские военнослужащие применили сразу две ракеты "Орешник" при ударах возмездия по военным объектам на Украине. Об этом заявил военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов.
По его словам, которые приводит газета "Московский Комсомолец", в ближайшее время объективный контроль второго удара будет продемонстрирован общественности.
Во время удара возмездия … по территории Украины "Орешником" было два. По разным целямсказал Попов
Военный эксперт уточнил, что российское оборонное ведомство пока не раскрыло информацию о якобы применении второго "Орешника" потому что это может раскрыть потенциал России по массированному удару.
В ночь на 24 мая ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и области. Целями стали здания управления главного командования украинских сухопутных войск, главного управления разведки минобороны, а также другие объекты военной инфраструктуры. Как сообщал военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный, мониторинговые группы насчитали более 50 ракет и около 700 БПЛА, которые были направлены на цели.