Военный эксперт Попов: Украина скрыла возможный второй удар "Орешником" ВС РФ Военный эксперт Попов предположил, что ВС РФ применили две ракеты "Орешник"

Москва27 мая Вести.Российские военнослужащие применили сразу две ракеты "Орешник" при ударах возмездия по военным объектам на Украине. Об этом заявил военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов.

По его словам, которые приводит газета "Московский Комсомолец", в ближайшее время объективный контроль второго удара будет продемонстрирован общественности.

Во время удара возмездия … по территории Украины "Орешником" было два. По разным целям сказал Попов

Военный эксперт уточнил, что российское оборонное ведомство пока не раскрыло информацию о якобы применении второго "Орешника" потому что это может раскрыть потенциал России по массированному удару.

В ночь на 24 мая ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и области. Целями стали здания управления главного командования украинских сухопутных войск, главного управления разведки минобороны, а также другие объекты военной инфраструктуры. Как сообщал военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный, мониторинговые группы насчитали более 50 ракет и около 700 БПЛА, которые были направлены на цели.