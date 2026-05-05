Москва5 мая Вести.Военный корреспондент информационной службы "Вести" Александр Сладков предположил, каким оружием и по каким целям Вооруженные силы РФ нанесут удар в случае атак киевского режима во время празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне 9 мая.

По словам военкора, объектами атак ВС РФ могут стать как оперативные цели, за которыми постоянно ведется наблюдение, так и дежурные цели, по которым российские военные готовы ударить в любой момент.

Чем бить у нас есть. Это и "Орешник", это и баллистические ракеты… У нас большой арсенал насчет ударов, вплоть до уничтожения полностью Украины с одной кнопки… А то, что касается целей, я думаю, что это… цели, за которыми постоянно следят, важность которых оценивается постоянно в больших штабах наших. Поэтому, если будет оперативная цель, допустим, наличие какого-то важного врага в зоне, ну, в центре Киева, думаю, что, возможно и так будет – этот враг станет целью. Ну, это уже быстропоступающая информация, на которую у нас уже реагируют мгновенно. Все ж заряжено. А есть дежурные цели, по которым мы готовы ударить в любую секунду. И уже все наведено, все пристрелено заявил Сладков

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по центру Киева, если украинские военные попробуют сорвать парад Победы в Москве.