Москва10 маяВести.Минобороны сделало предельно ясное заявление о возможном ответе на попытки киевского режима сорвать празднование Дня Победы, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции для представителей СМИ.
Все заявления предполагали ответные действия по отношению к киевскому режиму, отметил Путин.
Что здесь непонятного?заявил Путин
Минобороны предупредило, что если киевский режим попытается сорвать 9 мая в Москве, то Россия оставляет за собой право нанести ракетный удар по центру Киева.
Кроме того, при попытке украинских боевиков нарушить перемирие в зоне специальной военной операции (СВО), а также в случае ударов по населенным пунктам и объектам в России российские вооруженные силы дадут адекватный ответ, подчеркнуло Минобороны.