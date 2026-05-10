Путин назвал заявление Минобороны об ответе на провокации Киева предельно ясным

Москва10 мая Вести.Минобороны сделало предельно ясное заявление о возможном ответе на попытки киевского режима сорвать празднование Дня Победы, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции для представителей СМИ.

Все заявления предполагали ответные действия по отношению к киевскому режиму, отметил Путин.

Что здесь непонятного? заявил Путин

Минобороны предупредило, что если киевский режим попытается сорвать 9 мая в Москве, то Россия оставляет за собой право нанести ракетный удар по центру Киева.

Кроме того, при попытке украинских боевиков нарушить перемирие в зоне специальной военной операции (СВО), а также в случае ударов по населенным пунктам и объектам в России российские вооруженные силы дадут адекватный ответ, подчеркнуло Минобороны.